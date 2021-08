Olympisch nieuws: Besloten huldiging TeamNL op sportstrand in Den Haag

Kijk hier voor het complete schema in Tokio.

Klik hier om de volledige medaillespiegel te zien.

Besloten huldiging TeamNL op sportstrand in Den Haag

17:22 uur De huldiging van de Nederlandse olympische ploeg zal dinsdag in Den Haag zonder publiek plaatsvinden. „Vanwege de coronamaatregelen heeft de huldiging een besloten karakter”, laat sportkoepel NOC*NSF weten. Plaats van handeling is het terrein van het TeamNL Olympic Festival op het sportstrand van Den Haag.

Het voorprogramma begint om 18.00 uur waarna om 18.30 uur de eerste atleten uit Tokio per tak van sport het podium opkomen. Zij beantwoorden eerst wat vragen waarna ze een ereronde door het stadion lopen en dan plaatsnemen op de tribune. Daarna worden de Nederlandse medaillewinnaars per tak van sport het podium opgeroepen.

Het hele programma in Den Haag zal ongeveer 2 uur duren.

Voetbalsters Canada pakken olympisch goud

17:30 uur De voetbalsters van Canada hebben voor de eerste keer olympisch goud veroverd. Dat ging vrijdag ten koste van Zweden. De ploeg van de Engelse coach Beverly Priestman zegevierde in Tokio op strafschoppen: 3-2. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was de stand 1-1.

Stina Blackstenius opende na ruim een half uur de score namens Zweden. In de 66e minuut maakte Jessie Fleming gelijk uit een strafschop. In de zenuwslopende penaltyserie miste Zweden vier keer. Julia Grosso schoot Canada in de zesde ronde naar de olympische titel.

Canada behaalde zowel in 2012 als in 2016 olympisch brons. Zweden moest bij Rio 2016 ook al genoegen nemen met zilver. Duitsland was destijds met 2-1 te sterk in de finale.

Canada had in de halve finales wereldkampioen Verenigde Staten uitgeschakeld. De Amerikaanse ploeg versloeg Oranje in de kwartfinales in de penaltyserie. De Verenigde Staten pakten in Japan nog wel olympisch brons.

Italië wint verrassend estafette 4x100 meter bij de mannen

16:10 uur De finale van de 4x100 meter op de Olympische Spelen van Tokio is verrassend gewonnen door Italië. Het kwartet, bestaande Filippo Tourzou, Lorenzo Patta, Lamont Marcell Jacobs en Hillary Wanderson Polanco Rijo, troefde de favorieten af met een tijd van 37,50 seconden.

Groot-Brittannië won het zilver met een achterstand van één honderdste van een seconde, Canada won brons en bleef zo China (4e) en Jamaica (5e) voor.

De Nederlandse sprinters wisten zich niet te plaatsen voor de eindstrijd door een mislukte wissel. Op de Spelen van Rio in 2016 misten de mannen ook de finale. In 2012 bij de Spelen in Londen werd Nederland zesde.

Cheptegei pakt goud op 5000 meter

14:53 uur Joshua Cheptegei is olympisch kampioen geworden op de 5000 meter. De 24-jarige Oegandese atleet finishte na 12 minuten en 58,15 seconden. Hij bleef de Canadees Mohammed Ahmed bijna een halve tel voor.

Het brons was voor de Amerikaan Paul Chelimo, die evenals de Keniaan Nicholas Kipkorir Kimeli ook nog binnen de 13 minuten bleef. Cheptegei is sinds vorig jaar augustus wereldrecordhouder met 12.35,36.

Voetballers Mexico pakken brons

13:43 uur De voetballers van Mexico verlaten de Olympische Spelen met een bronzen medaille. Ze waren in de strijd om de derde plaats te sterk voor Japan (3-1).

Sebastián Córdova was de grote man bij Mexico met een doelpunt en assists op treffers van Johan Vasquez en Alexis Vega. Kaoru Mitoma scoorde voor Japan. De finale van het olympische voetbaltoernooi gaat zaterdag tussen Brazilië en Spanje.

Marathon bij de vrouwen uur eerder vanwege de hitte

13:03 uur De start van de olympische marathon bij de vrouwen, die zaterdagochtend 07.00 uur (lokale tijd) van start zou gaan, is een uur vervroegd. Reden hiervoor is de onverwachte hitte en hoge vochtigheidsgraad, melden officials.

De olympische marathon voor vrouwen start nu zaterdag om 6 uur ’s ochtends, vrijdagavond 23.00 uur Nederlandse tijd, in Sapporo. De starttijd van de mannen, zondag om 07.00 uur in de ochtend, is vooralsnog niet gewijzigd.

Het Internationaal Olympisch Comité besloot in 2019 om de marathon te verplaatsen naar de noordelijke stad Sapporo om aan de ergste zomerhitte van Tokio te ontsnappen. Maar in Sapporo was het vrijdag net zo heet als in Tokio met een temperatuur van 35 graden.

UCI schorst Duitse coach na racistische opmerking

10.59 uur: De internationale wielerunie UCI heeft de Duitse wielercoach Patrick Moster tot het einde van het jaar geschorst. Uitspraken die Moster deed waren eerder al door de tuchtcommissie van de UCI als discriminerend beoordeeld. „De UCI veroordeelt elke vorm van racistisch en discriminerend gedrag en wil integriteit, diversiteit en gelijkheid waarborgen”, meldt de bond.

Moster was al voorlopig geschorst door de UCI. Het Duitse olympisch comité stuurde Moster naar huis wegens een racistische opmerking tijdens de tijdrit op de Spelen van Tokio. Hij moedigde vanuit de volgwagen zijn coureur Nikias Arndt aan met een racistische uitspraak. De beledigende opmerking werd vastgelegd door een tv-camera, waarna een storm van kritiek losbarstte.

Moster ging over de schreef toen hij Arndt aanspoorde om „die kamelendrijver” in te halen. Voor de Duitse renner waren onder anderen twee Afrikanen gestart: Amanuel Ghebreigzabhier uit Eritrea en de Algerijn Azzedine Lagab.

Wel bood Moster meteen na het incident zijn excuses aan. „Wij zijn er zeker van dat hij dat met volle overtuiging heeft gedaan”, zo liet het Duits Olympisch Comité weten. „Dat neemt niet weg dat zijn gedrag totaal niet past in onze olympische waarden van fairplay, respect en tolerantie.” Voor de maatregel werd getroffen was Moster wel uitgebreid gehoord door de teamleiding.

Ook Lagab reageerde op de beledigingen aan zijn adres. „Helaas is kamelendrijven niet olympisch, daarom ben ik maar gaan fietsen. Dan kan ik tenminste nog meedoen aan de Olympische Spelen.”

Amerikaanse basketbalsters naar olympische finale

08.42 uur: De basketbalsters van de Verenigde Staten staan weer in de olympische finale. De titelverdediger was in de halve eindstrijd veel te sterk voor Servië (79-59). De grote favoriet voor de gouden medaille leidde bij rust al met 41-23.

De Verenigde Staten scoorden in alle vier de perioden meer punten dan Servië, de regerend Europees kampioen. Ze stuiten zondag in de finale op Frankrijk of Japan. De Amerikaanse Brittney Griner was goed voor 15 punten. Haar ploeggenote Chelsea Gray maakte 14 punten.

Goede derde ronde van golfster Anne van Dam op Spelen

07.31 uur: Anne van Dam heeft een goede prestatie geleverd in de derde ronde van het olympisch golftoernooi. Ze had slechts 69 slagen nodig, twee onder het baangemiddelde, en klom naar de 55e plaats van het algemeen klassement.

Van Dam had 74 slagen nodig in de eerste ronde en ging in de tweede ronde rond in 78 slagen. De Nederlandse draait tot nu toe geen goed seizoen. Op de jaarranglijst van de vrouwengolfbond LPGA neemt ze de 123e positie in en op de wereldranglijst is ze weggezakt naar plaats 155. Bij haar laatste toernooi voor de start van de Spelen, twee weken terug bij de Amundi Evian Championship in Frankrijk, eindigde ze onderin.

De Amerikaanse Nelly Korda voert het klassement na drie ronden aan met 198 slagen.

Amerikaanse volleybalsters overtuigend naar finale

07.30 uur: De Amerikaanse volleybalsters hebben zich overtuigend voor de olympische finale geplaatst. Ze rekenden in de halve eindstrijd gedecideerd af met Servië: 3-0 (25-19 25-15 25-23)

De Verenigde Staten lieten Tijana Boskovic, de sterspeelster van Servië, vooral in de eerste twee sets niet in haar beste spel komen. Ze stuiten zondag in de eindstrijd op Brazilië of Zuid-Korea.

Servië pakte tijdens de vorige Spelen in Rio zilver. De Verenigde Staten moesten genoegen nemen met brons.

Amerikaans koppel wint goud bij beachvolleybal

05.39 uur: De beachvolleybalsters April Ross en Alix Klineman uit de Verenigde Staten hebben goud gewonnen op de Olympische Spelen in Tokio. Ze versloegen in de finale de Australische vrouwen Mariafe Artacho del Solar en Taliqua Clancy: 21-15 21-16.

Brons ging naar Anouk Vergé-Dépré en Joana Heidrich uit Zwitserland. Zij wonnen in de wedstrijd om de derde plaats van Letland.

De Amerikaansen, als tweede geplaatst, waren superieur in Tokio. Madelein Meppelink en Sanne Keizer verloren in de groepsfase ook van het duo, maar wonnen tenminste nog een set.

Japanse premier sluit toeschouwers bij Paralympics niet uit

05.15 uur: Vooralsnog is het niet uitgesloten dat over enkele weken bij de Paralympische Spelen in Tokio wel toeschouwers aanwezig mogen zijn. De Japanse premier Yoshihide Suga zei de mogelijkheden daartoe te gaan bespreken met het organisatiecomité.

Vanwege het besmettingsgevaar met het coronavirus geldt in delen van Japan nog steeds de noodsituatie, onder meer in de olympische stad Tokio. Bij de Olympische Spelen die momenteel in de hoofdstad worden gehouden, mag geen publiek aanwezig zijn.

In Tokio 29 aan Spelen gerelateerde besmettingen

04.21 uur: Er zijn vrijdag in Tokio 29 aan de Olympische Spelen gerelateerde besmettingen met het coronavirus gemeld. Donderdag waren er 31 besmettingen, woensdag waren het er 29. Het totaal staat nu op 382. Onder de 31 coronabesmettingen vrijdag bevond zich geen enkele atleet.

De Japanse premier Yoshihide Suga vertelde dat hij niet gelooft dat de Olympische Spelen voor een stijging van het aantal coronabesmettingen in Japan zorgen. Donderdag kondigden de autoriteiten de noodtoestand af in acht van de 47 Japanse regio’s vanwege de toenemende druk op de zorg. De noodtoestand gold al in zes van de 47 Japanse regio’s en blijft daar zeker tot eind augustus van kracht.

Oud-Russische kampioene Isinbajeva wil atletencommissie leiden

03.28 uur: De voormalige Russische topatlete Jelena Isinbajeva wil voorzitter van de atletencommissie van het Internationaal Olympisch Comité worden. Volgens ingewijden in olympische kringen heeft ze haar kandidatuur al officieel ingediend. Ze moet de aftredende Kirsty Coventry opvolgen.

Isinbajeva (39) was een polsstokhoogspringster van wereldklasse en werd in 2004 en 2008 olympisch kampioene. Ze werd in 2016 in Rio de Janeiro gekozen als lid van de atletencommissie, hoewel ze wegens de schorsing wegens dopingmalversaties van haar land zelf niet aan het evenement mocht deelnemen.

Ook in Tokio nemen de Russische atleten deel onder een neutrale vlag.

Pool Dawid Tomala wint 50 kilometer snelwandelen

03.26 uur: Dawid Tomala heeft in Sapporo bij de Olympische Spelen de 50 kilometer snelwandelen gewonnen. De 31-jarige Pool nam na 30 kilometer de leiding en stond die niet meer af. Hij kwam na 3 uur, 50 minuten en 8 seconden over de finish.

De Duitser Jonathan Hilbert veroverde op 36 seconden van de winnaar het zilver, voor de Canadees Evan Dunfee. De Fransman Yohann Diniz, houder van het wereldrecord en wereldkampioen van 2017, stapte na ongeveer 30 kilometer uit. Het was zijn laatste race. „Ik heb één wedstrijd teveel gelopen”, concludeerde hij naderhand.

Evenals de marathon voor vrouwen en mannen vindt het snelwandelen plaats in Sapporo, omdat de organisatie had gehoopt dat het daar wat minder warm zou zijn dan in Tokio. Dit bleek niet of nauwelijks het geval.

Sapporo, stad van de Winterspelen in 1972, ligt ongeveer 1000 kilometer ten noorden van de Japanse hoofdstad.

Tomala is meteen de laatste olympische winnaar op de 50 km snelwandelen. Het onderdeel wordt in Parijs 2024 vervangen door een gemengde wedstrijd voor de wandelaars.