Zinedine Zidane over vertrek bij Real Madrid: ’Dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt om twijfels te veroorzaken’

Zidane had nog een contract voor een jaar, maar diende vorige week zijn ontslag in bij de Koninklijke. „Voor meer dan twintig jaar hebben jullie mij liefde getoond”, opent Zidane zijn brief in de krant AS. „Ik heb altijd gevoeld dat er iets speciaals was tussen ons. Ik had de enorme eer om als speler én als coach voor de grootste club aller tijden te werken, maar bovenal ben ik gewoon een fan. Daarom wilde ik deze brief schrijven: om afscheid te nemen en om uit te leggen waarom ik heb besloten om te stoppen.”

„Ik vertrek, maar zeker niet omdat ik het werk als trainer zat ben”, aldus de 48-jarige coach. In 2018 vertrok de Fransman ook al uit eigen beweging bij Madrid nadat hij met de club in 2,5 jaar tijd drie keer de Champions League won. „Toen voelde ik dat het team iets nieuws nodig had om na zoveel overwinningen en zoveel prijzen aan de top te blijven. Nu is dat anders. Ik vertrek omdat ik voelde dat de club me niet langer het vertrouwen geeft dat ik nodig heb. Ik mis de steun om op de middellange of lange termijn iets op te bouwen.”

"’Zulke dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt, om twijfels en misverstanden te veroorzaken’"

Zidane slaagde er dit jaar niet in om een prijs te pakken met de Madrilenen. Zijn ploeg strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede. De Spaanse beker ging naar FC Barcelona.„Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je vertrekken”, vervolgt Zidane. „Maar nu wordt alles wat ik in het verleden heb opgebouwd zomaar vergeten. Ik ben een winnaar en was hier om prijzen te pakken.”

„Ik heb niet om privileges gevraagd, zeker niet, alleen om wat meer respect voor het verleden. Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ze me eruit zouden schoppen als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zulke dingen werden opzettelijk naar de pers gelekt om twijfels en misverstanden te veroorzaken. Gelukkig had ik een geweldige spelersgroep, die bij mij is gebleven tot het einde. Op de momenten dat het lelijk werd, hebben zij mij geholpen met geweldige overwinningen. Zij geloofden in mij, omdat ze wisten dat ik in hen geloofde. Natuurlijk ben ik niet de beste trainer ter wereld, maar ik weet precies wat een team nodig heeft.”