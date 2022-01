Premium Het beste van De Telegraaf

Kan Spanjaard geschiedenis schrijven met 21e grandslamtitel? Rafael Nadal jaagt op het ’onmogelijke’ in finale Australian Open

Door Tijmen Lensink

AMSTERDAM - Roger Federer kreeg in 2019 de mogelijkheid, maar verloor in een bloedstollende Wimbledon-finale van Novak Djokovic. Vorig jaar kon Djokovic het zelf doen, maar legde het in de US Open-eindstrijd af tegen Daniil Medvedev. En nu krijgt Rafael Nadal dé kans op het veroveren van zijn 21e grandslamtitel. Vrijdag sloeg de 35-jarige Spanjaard zich door een 6-3, 6-2, 3-6 en 6-3 zege op Matteo Berrettini naar de finale van de Australian Open. En dat mag gerust een klein wonder heten.