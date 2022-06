Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldster geeft in aanloop naar TT Assen een uniek inkijkje in persoonlijke leven MotoGP-vedette Fabio Quartararo: ’In zware periode vond ik de sleutel tot nieuw succes’

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Fabio Quartararo: „Er zijn een paar circuits in de wereld waar iedere ambitieuze coureur een keer wil winnen, en Assen is daar één van. Je moet echt ’big balls’ hebben om daar voor de eerste plaats te strijden.” Ⓒ FOTO’S ANP/HH

Hij is de ster van dit moment in de MotoGP. Fabio Quartararo bemachtigde afgelopen jaar zijn eerste wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport en gaat ook nu weer stevig aan de leiding in het WK-klassement. Zondag is de 23-jarige Fransman de belangrijkste coureur om in de gaten te houden tijdens de Grand Prix op het TT-circuit van Assen, waar hij vorig seizoen ook al zegevierde. In de aanloop naar het beroemde race-spektakel in de Drentse hoofdstad maakt Quartararo ruimte in zijn uitpuilende agenda voor een gesprek met De Telegraaf. Daarin geeft El Diablo bij hoge uitzondering ook een inkijkje in zijn persoonlijke leven.