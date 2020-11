Nederlandse clubs beleven prima week voor coëfficiëntenranking

Door deze resultaten en de 1,2 punten die daarmee zijn verzameld, heeft Nederland als nummer 8 op de coëfficiëntenranking de voorsprong op nummer 9 België (0,8 punten), nummer 10 Oostenrijk (0,4 punten) en nummer 11 Schotland (0,2 punten) vergroot en het gat naar nummer 7 Rusland verkleind.

Top-10

Het is belangrijk voor Nederland om in de top-10 te blijven, omdat de kampioen dan rechtstreeks is geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Champions League.

Nederland scoort tot op heden goed en staat op de ranking over alleen dit seizoen op dit moment zelfs op een vijfde plaats achter de absolute toplanden Engeland, Spanje, Duitsland en Italië.

