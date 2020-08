Column: ’Boadu moet meer brengen bij AZ’

Wim Kieft Ⓒ Telegraaf

AZ is me niet meegevallen in de voorronde van de Champions League tegen Viktoria Plzen, maar het eindresultaat met kwalificatie voor de volgende ronde is geweldig en daar draait het in deze fase om. Het geeft AZ ook de rust en tijd om door te groeien op weg naar de start van de competitie en de volgende kwalificatieronde voor de CL.