Ajacied Mohammed Kudus ontkracht uitspraken over Neymar: ’Fake news’

In gesprek met The Guardian zou de Ghanese voetballer vertellen dat hij veel vertrouwen heeft in zijn teamgenoten. „We presteren de laatste tijd niet goed, maar ik voel dat het goed zit met onze teamgeest. Het duurt niet lang voordat we goed gaan spelen. Misschien niet meteen, maar wel spoedig.”

Afgelopen september ging Kudus met Ghana onderuit tegen Brazilië en tijdens dat duel raakte hij in discussie met Neymar, zo meldt The Guardian. „Hij is niet beter dan ik. Hij heeft gewoon meer bekendheid. Hij verdedigde zijn land en ik verdedigde het mijne. Ik stond alleen niet toe dat hij zo met me omging. Wat hem beter maakt, voor nu, is dat hij veel heeft bereikt. Dat lukt mij spoedig ook”, aldus de zelfverzekerde Kudus.

In de achtste finale zou hij opnieuw tegenover het Brazilië van Neymar kunnen staan. „Neymar en ik, deel twee. Dat vindt hij vast leuk.”

Kudus ontkracht op Twitter uitspraken

Kudus ontkracht op Twitter deze uitspraken en doet het af als ’fake news’. ,,Mijn familie en cultuur hebben mij geleerd om respect te hebben voor anderen. Neymar en Thiago Alcantara en andere leggendes hebben ons geïnspireerd om te blijven dromen. En net als Neymar wil ik de nieuwe generatie inspireren. Guardian, wat is jullie agenda?”, vraagt hij zich af. ,,Alle focus op morgen. Fake news!” Ghana speelt donderdag tegen Portugal hun eerste WK-duel dit toernooi.