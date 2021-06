Na Frank de Boer vertrekt ook Dwight Lodeweges bij de KNVB

Er lag voor de voetbalbond een optie om zijn contract met een jaar te verlengen, maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Zo kan de KNVB een compleet nieuwe start maken bij de aanstelling van een nieuwe bondscoach.

Lodeweges was ook de rechterhand van de voorganger van De Boer, Ronald Koeman. Na diens vertrek nam hij als interim-bondscoach zelfs het roer even over. De Oranje-spelers wilden graag met Lodeweges door, maar komen dus te werken met een nieuwe staf.