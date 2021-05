Koeman blijft kwaad over schorsing: ’Ja, dit is iets persoonlijks’

„Ik heb het gevoel dat het iets persoonlijks is, ja”, reageerde Koeman op de persconferentie vrijdag. „Als je zegt, ’wat een kerel’, is dat niet beledigend en het is dan ook geen reden om iemand voor twee duels te schorsen. Dus ja, ik heb het gevoel dat het dieper gaat.”

Pikant weekeinde

Barcelona staat twee punten achter op Atletico en kan de koploper uit La Liga met een overwinning passeren. Real Madrid, dat tweede staat, heeft evenveel punten als Barcelona en treft zondag nummer 4 Sevilla.

Koeman benadrukte dat zijn ploeg de speelwijze niet aanpast tegen de Madrilenen. „Barça is een ploeg die wil aanvallen en daar blijven we trouw aan, trouw aan onszelf, en dat veranderen we niet. We verwachten dat zij ons niet veel ruimte zullen laten als ze de bal niet hebben.”

Volgens de coach is de afgelopen week niet anders dan andere weken geweest. „Je hoeft niets anders te doen, want de spelers weten hoe belangrijk deze wedstrijd is. Ik ben ervan overtuigd dat als we vier resterende wedstrijden winnen, we de titel pakken.”

Bekijk hier de stand en het programma in La Liga