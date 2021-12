Invaller Albert Gudmundsson helpt AZ en vergroot zorgen Willem II

Scheidsrechter Allard Lindhout zag niet meteen dat Gudmundsson bij een gelijke stand (1-1) werd vastgehouden door de Griekse verdediger Nikos Michelis van Willem II. Op advies van de videoscheidsrechter ging hij het moment toch even op een tv-scherm bekijken. Vervolgens floot Lindhout alsnog voor een strafschop en kreeg Michelis ook nog een rode kaart.

Nikos Michelis snapt niet dat hij met rood naar de kant moet. Ⓒ ProShots

AZ startte sterk, onder aanvoering van Jesper Karlsson. De Zweed bereidde in de negende minuut de openingstreffer van Dani de Wit voor. Willem II vocht zich na twintig lastige minuten steeds beter in de wedstrijd. Max Svensson was twee keer dichtbij de gelijkmaker. De aanvaller van de bezoekers stuitte eenmaal op Peter Vindahl Jensen, de doelman van AZ. Even later schoot hij rakelings naast. Een slippertje van Fredrik Midtsjø leidde alsnog de gelijkmaker van Willem II in. De Noorse middenvelder van AZ nam de bal verkeerd aan en zag Elton Kabangu profiteren (1-1).

AZ nestelde zich met de zege in de subtop van de Eredivisie. Willem II, dat in september voor het laatste won, haalde slechts twee punten uit de laatste tien competitieduels.

