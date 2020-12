Max Verstappen leeft mee met teamleden

Verstappen staat in de WK-stand zestien punten achter Valtteri Bottas en heeft dus nog een kansje om tweede te worden. ,,Hoewel het me niet zoveel uitmaakt of ik nu tweede of derde word, gaan we natuurlijk nog één keer pushen voor een overwinning”, aldus Verstappen. ,,Zolang het team dat doet, zoals je kan zien aan de upgrades en snelste pitstops, doe ik dat natuurlijk ook.”

Max Verstappen: „. Mensen vragen altijd of het een zwaar jaar is voor ons als coureurs, maar het is juist zwaar voor het team.” Ⓒ HH/ANP

De 23-jarige coureur snapt dat sommige teamleden snakken naar het einde van een zwaar seizoen. ,, Ik denk dat veel teamleden klaar zijn voor een break. Mensen vragen altijd of het een zwaar jaar is voor ons als coureurs, maar het is juist zwaar voor het team. Zij vliegen vaak eerder naar locaties en maken alles klaar voordat wij er überhaupt zijn.”

Verstappen eindigde vorig seizoen als tweede in Abu Dhabi. ,,Ik kijk uit naar de race en ik vind het een mooi circuit. Na de vorige, korte baan in Bahrein met weinig bochten is het fijn om weer terug te zijn op een normaler circuit met 21 bochten. We hebben ook dit weekeinde niets te verliezen.”

