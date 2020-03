FIFA bepaalt: Giovanni naar Ajax

„Giovanni tekent voor 4,5 jaar”, aldus Kanhai. „Giovanni is direct speelgerechtigd. Hij sluit eerst bij Jong Ajax aan.” De middenvelder, die in Brazilië Onder 17 speelde, weigerde zijn contract bij Santos te verlengen en wilde zijn geluk in Europa beproeven.

Door goede contacten van Ajax met Forza Sports Group en Bertolucci was Marc Overmars er als de kippen bij om het grote talent in te lijven. En Giovanni zag Amsterdam als ideale stap op weg naar de Europese top. Onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain en Arsenal wilden de speler ook graag inlijven. Vanaf het moment dat Overmars de deal wilde bezegelen, lag Santos echter dwars.

De Braziliaanse club wilde de speler niet vrijgeven, omdat Ajax volgens Santos in strijd met de FIFA-regels zou hebben gehandeld. „De FIFA heeft nu bepaald dit niet het geval is”, aldus Kanhai.

Koopje

Ajax heeft zodoende een koopje en betaalt alleen de opleidingsvergoeding van circa vijfhonderdduizend euro. Giovanni zelf stond al wekenlang in de startblokken.

Met Giovanni heeft Ajax na Antony de tweede Braziliaan binnen. De komst van de buitenspeler van Sao Paulo werd al eerder bekendgemaakt door de Amsterdamse club.

Bekijk hieronder wat beelden van Giovanni