KNVB in conclaaf met FIFA: zorgen om vroege(re) sluiting transfermarkt

De voetbalbond is verrast door het feit dat de transferwindows in Engeland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Spanje een dag langer open blijken te zijn dan die in Nederland. Zo dreigt het gevaar dat Nederlandse clubs na sluiting van de transferwindow nog wel spelers kwijtraken aan die grote voetballanden, maar daarvoor niemand meer in de plaats kunnen halen. Met name bij spelers met vaste afkoopsommen in het contract is dat een risico, omdat clubs die transfers niet kunnen blokkeren als het afgesproken bedrag op tafel wordt gebracht.

De KNVB onderzoekt de mogelijkheid om de sluiting van de Nederlandse window gelijk te trekken met die in de grote voetballanden. Overigens zijn er landen waar de transferwindow nog een stuk later dichtgaat. In België sluit de window pas op 6 september en in Turkije en Rusland pas op 8 september.

Een woordvoerder van de KNVB geeft aan dat er weinig optimisme is wat betreft het verschuiven van de deadline, omdat de reglementen van de FIFA aangeven dat een vastgestelde sluitingsdatum in principe niet meer kan worden aangepast.