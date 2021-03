Surinaamse bondscoach Dean Gorré geniet met volle teugen van nieuwe ’Natio’

Bondscoach Dean Gorré van het Surinaamse nationale voetbalteam Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Lang kende men alleen de Suriprofs. Een vaak fantastische selectie van in Nederland opgegroeide en opgeleide (top)voetballers, die jaarlijks een benefietduel speelde. Oranje-internationals als Frank Rijkaard, Clarence Seedorf, Ruud Gullit, Winston Bogarde, Michael Reiziger en Aron Winter gaven in de loop der jaren acte de présence. Maar inmiddels timmert ook de Natio, het échte Surinaamse nationale elftal, flink aan de weg. Ambitieuzer en sterker dan ooit is Suriname op jacht naar een WK-ticket voor Qatar. Onder leiding van bondscoach en tevens oud-Suriprof Dean Gorré.