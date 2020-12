Mathieu van der Poel verzekert zich met overmacht van Scheldecross

Van der Poel vertelde vlak voor de start dat hij na zijn prachtige zege in de Ronde van Vlaanderen slechts drie of vier keer had getraind in het veld. Zijn concurrenten hebben al enkele wedstrijden in de benen. Toch moesten ze de Nederlandse alleskunner op een fiets al na acht minuten laten gaan.

Van der Poel nam als snel een voorsprong van twaalf seconden, maar werd na een valpartij in de vierde ronde achterhaald door Eli Iserbyt. Van der Poel en Iserbyt reden even samen, totdat de Belg in de slotfase van de zevende en voorlaatste ronde het antwoord schuldig moest blijven op een demarrage van de Nederlander, die de Scheldecross voor de vijfde keer won. Iserbyt werd tweede op zes seconden en houdt de leiding in het klassement.

Beitsema beste bij de vrouwen

Bij de vrouwen zegevierde Denise Betsema. De Nederlandse verraste daarmee vooral landgenote Lucinda Brand, die de laatste veldritten nauwelijks was te verslaan en nu tweede werd. Annemarie Worst eindigde als nummer 3.

„Ik voelde de hete adem van Brand achter me, want ik weet dat ze hard rent”, reageerde Betsema aan de finish. „Ik heb geprobeerd op safe te spelen en geen fouten te maken. Op het klimmetje maakte ik dan toch een foutje, maar daarna heb ik hard doorgetrokken. Deze overwinning zat er wel aan te komen, dus het is mooi om het nu af te maken.” Wereldkampioene Ceylin Alvarado viel weg uit de kopgroep door materiaalpech.

Brand heeft in het klassement van de Soudal Ladies Trophy de leiding overgenomen van Yara Kastelijn, die slechts als zevende eindigde. Brand heeft een voorsprong van 50 seconden op Kastelijn. Betsema klom naar de derde positie met een achterstand van 54 seconden op de nieuwe klassementsleidster.