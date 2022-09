Veelbesproken broer Paul Pogba opgepakt

Volgens de middenvelder van Juventus wil zijn eigen familielid hem 13 miljoen euro aftroggelen en zette hij daartoe zelfs twee zwaarbewapende types in. Ook betrok hij PSG-speler Kylian Mbappé en een Afrikaanse wonderdokter bij zijn praktijken en dreigde hij met „onthullende verhalen.”

Al sinds begin vorige maand onderzoekt een rechercheteam de aantijgingen. Op basis daarvan begon de Franse justitie onlangs een zaak tegen Mathias. De vier arrestaties werden op dinsdag en woensdag verricht, waarbij Matias zichzelf zou hebben gemeld bij de politie.

Paul Pogba, die in 2018 wereldkampioen werd met Frankrijk, keerde deze zomer terug bij Juventus. De afgelopen jaren speelde hij voor Manchester United. Momenteel staat de middenvelder langs de kant met een knieblessure, waardoor hij in ieder geval het WK mist. „Weet dat ik mentaal in orde ben, ondanks alle zorgen, de blessure en de andere problemen. Ik houd het hoofd omhoog en zal altijd blijven glimlachen”, zo zei hij onlangs in een videoboodschap.

Mathias Pogba is momenteel clubloos. Hij kwam in het seizoen 2016-2017 kort uit voor Sparta. In 2017 maakte hij, in de eerste minuut, het winnende doelpunt in de stadsderby tegen Feyenoord.