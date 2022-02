Premium Het beste van De Telegraaf

Voetballer ziet bij derde ‘debuut’ voor Heracles zijn ploeg een cruciale zege boeken Samuel Armenteros: ‘Ook teruggekomen voor mijn zoontje’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De teruggekeerde Samuel Armenteros loopt samen met zoontje Destin een ereronde na de winst op PEC Zwolle. Ⓒ PROSHOTS

ALMELO - Heracles Almelo zag in de loop van het seizoen vier belangrijke krachten wegvallen en dreigde zonder Ismail Azzaoui, Kaj Sierhuis (ernstige knieblessures), Rai Vloet (veroorzaakte dodelijk verkeersongeval) en Delano Burgzorg (in januari verkocht aan FSV Mainz 05) weg te zakken naar de onderste regionen. De 2-0 zege tegen PEC Zwolle, de hekkensluiter die de afgelopen weken de wind in de zeilen had, was daarom van het allergrootste belang.