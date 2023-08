Glory perplex: kampioene Tiffany van Soest kondigt onverwacht pensioen aan

James McSweeney, de komende tegenstander van Badr Hari in Parijs, was net klaar met zijn inleidende beschietingen richting het Glory-event over een maand, toen Van Soest op eigen houtje achter de microfoon plaatsnam. Tegen haar rivaal Sarah Moussaddak vecht ze haar laatste partij, liet zij weten.

„Nummer 35 zat altijd in mijn hoofd als het moment om te stoppen en die leeftijd bereik ik in maart, dus ik heb besloten dat dit mijn laatste partij zal zijn”, zei de kleurrijk geklede Van Soest, die overigens familie in Scheveningen heeft, tijdens een allesbehalve feestelijke mededeling voor de kickbokswereld.

Maar waarom stopt de vrouw, die nog jaren aan de top voor zich lijkt te hebben, ermee? „Ik ben het zat om mijn leven te beperken”, aldus Van Soest, die haar vijfde titel kan binnenslepen. „Als vechter zit je continu in trainingskampen. Ik wil mijn tijd teruggeven aan anderen. Aan kinderen en mensen in nood bijvoorbeeld. Ik wil een verschil maken in de wereld, in plaats van iemand anders in het gezicht stoten. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Na dit gevecht is er niemand anders meer om te verslaan.”

Hoe die laatste partij tegen Moussaddak eruit gaat zien? „Ik ben in the best shape die ik ooit in mijn leven ben geweest”, aldus Van Soest over haar laatste kunstje. „Ik train anders dan normaal: van danslessen tot trainen onder water bijvoorbeeld. Mensen zijn tot veel meer in staat dan we denken en ik heb altijd geprobeerd me te ontwikkelen en het beter te doen. Vaak als je een vechter ziet, dan laat het vechten ze met pensioen gaan. Omdat het hun lichaam en geest uitput. Ik wil met pensioen gaan op mijn voorwaarden. Ik wil eruit stappen op de best mogelijke manier. En dat is wat ik ga doen.”

