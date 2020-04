Manager Sagan: ’Onze ploeg rijdt zo door tot aan Kerstmis’

Na de Ronde van Frankrijk moeten immers ook onder meer de Giro d’Italia, Vuelta en het WK nog worden verreden. Mits het coronavirus het toelaat, lonkt er zodoende een overvolle wieleragenda in de tweede helft van dit kalenderjaar.

Sport gered

„Wij zijn bereid tot Kerstmis door te gaan. Als je daardoor de grote rondes en vijf monumenten zoals Parijs-Roubaix erbij kan nemen, dan is de wielersport gered.” Dat zegt Ralph Denk, de manager van wielerploeg Bora-Hansgrohe in de Frankfurter Allgemeine.

„Met het verrijden van de Tour de France halen we zo’n 70 procent van onze jaarlijkse reclame-inkomsten binnen. Met zo’n scenario kunnen we nog leven”, stelt de Duitser. „Dan kunnen we op het einde van het jaar zeggen dat bijna alles in orde is.”

Bij Bora-Hansgrohe, waar Peter Sagan onder contract staat, wordt nog niet bespaard. „We bekijken de situatie steeds per maand. Veel hangt af van wanneer het seizoen wordt hervat”, verklaart Denk.