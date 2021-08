Versnellingsbakwissel na crash kost Lando Norris vijf plaatsen gridstraf

Norris verloor zaterdag in de derde en laatste sessie van de kwalificatierace op een nat circuit de controle over zijn wagen en ging in de beruchte Raidillon uit de bocht. Zijn bolide was zwaar beschadigd. Zelf kwam de 21-jarige Brit ongedeerd uit het wrak, maar hij werd wel ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. De artsen verklaarden hem zaterdagavond fit om te racen.

„Het gaat goed met me, maar ik heb me wel eens beter gevoeld. Ik ben vooral een beetje beurs”, zei Norris. „Het was een flinke crash en mijn lichaam is even flink door elkaar geschud”, aldus de Brit, die zeer sterk reed in de kwalificaties en meedeed om poleposition. Max Verstappen veroverde uiteindelijk met een ultiem rondje op de natte baan die eerste startplek.