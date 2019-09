Real nog steeds de weg kwijt na Ajax-debacle

Op bezoek bij Paris Saint-Germain ging De Koninklijke met maar liefst 3-0 onderuit. Angel Di Maria deed zijn oude club met twee doelpunten veel pijn. Thomas Meunier verzorgde bij het ingaan van de blessuretijd de 3-0.

Di Maria stond tussen 2010 en 2014 onder contract in het Estadio Santiago Bernabéu. Hij pijnigde Real eerst met een schot in de korte hoek en sloeg later toe met een geplaatste poging van ver.

Gareth Bale leek de ploeg van Zinedine Zidane bij een 2-0 achterstand terug in de wedstrijd te brengen, maar een treffer van de Welshman - een pegel met rechts - werd terecht afgekeurd vanwege hands. Ook door een goal van Karim Benezema ging vanwege buitenspel van Lucas Vasquez een streep.

Ajax

Real werd vorig jaar als titelverdediger al in de achtste finales uitgeschakeld door het verrassend sterk Ajax. Na een 1-2 overwinning in Amsterdam gingen de Galacticos in eigen huis met maar liefst 1-4 ten onder.

Sergio Ramos zat nog een schorsing uit namens Real. De verdediger pakte vorig jaar tegen Ajax in de Johan Cruijff ArenA bewust geel zodat hij de return zou missen, maar met een schone lei aan de kwartfinale kon beginnen.

Doordat hij zijn plannetje deelde met journalisten kreeg hij echter een extra duel schorsing aan zijn broek en moest hij de wedstrijd in Parijs missen.

Ryan Babel in actie namens Galatasaray Ⓒ BSR/Soccrates

Club Brugge

Club Brugge hield aan het andere duel in de poule één punt over. De thuiswedstrijd tegen Galatasaray eindigde in 0-0. De Belgische ploeg kreeg de beste kansen, maar verzuimde te scoren.

De Turkse ploeg trad aan met elf 'buitenlanders', onder wie Ryan Babel. Ryan Donk mocht tegen zijn vroegere Belgische club in de extra tijd nog even invallen en kwam nog goed weg met de gele kaart na een harde charge.

Club Brugge begon sterk aan het duel. Uit een voorzet van Ruud Vormer kopte de Nigeriaan Dennis naast. De Uruguayaan Frederico Ricca liet daarna twee schietkansen onbenut. Babel had in de 31e minuut de score kunnen openen. Hij speelde zichzelf handig vrij, maar zijn schot werd door doelman Simon Mignolet geblokt.

Na de pauze hield de Uruguayaanse doelman Fernando Muslera de Turkse ploeg overeind. Hij hield onder anderen Dennis en David Okereke van scoren af. In de slotfase claimde Club Brugge nog vergeefs een strafschop wegens hands.