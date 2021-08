Kleinzoon Muhammad Ali wint eerste gevecht met knock-out

Sport

Boksster Nouchka Fontijn knokt zich naar halve finale en is zeker van medaille

Boksster Nouchka Fontijn heeft zich geplaatst voor de halve finale in de klasse tot 75 kilogram. Aangezien er in het boksen geen wedstrijd is om de derde plek (de twee verliezers van de halve finales krijgen beiden een bronzen medaille), is Fontijn dus zeker van een plak.