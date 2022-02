FC Porto en Sporting Lissabon sluiten topper af met ordinaire knokpartij Chaos in Portugal: minutenlange ruzie en rode kaarten na laatste fluitsignaal

Niet geheel verrassend was Pepe het middelpunt van een knokpartij na afloop van het duel Porto - Sporting. Ⓒ ANP/HH

In de Primeira Liga in Portugal is de topper tussen FC Porto en Sporting Lissabon (2-2) uitgelopen op een regelrechte chaos. De vlam sloeg na negentig minuten, waarin beide ploegen tweemaal hadden weten te scoren, in de pan. Arbiter Joao Pinheiro toonde maar liefst vier rode kaarten nadat Pepe - wie anders - claimde in het gezicht te zijn geraakt en een opstootje initieerde.