Rensch: ’Ja, Schreuder moet bij Ajax blijven’

„De kritiek op Ajax doet me veel”, zei Rensch daarna desgevraagd. „Maar ja, alles heeft een reden.” Volgens Steven Berghuis hebben de Ajacieden de afgelopen twee dagen hun kater verwerkt. „Iedereen was nog wel teleurgesteld, maar de knop moet om, want we hebben nog twee belangrijke duels te gaan. Die moeten we winnen. Van een stijgende lijn kun je niet echt spreken als je wedstrijden tegen gelijkwaardige teams verliest”, zegt de speler op de clubkanalen.

„Je kunt er niet omheen dat de wedstrijden in de Champions League, behalve die tegen Rangers, en die tegen AZ en twee keer PSV verloren zijn gegaan. Nu hebben we twee duels die we moeten winnen. Ik verwacht dat we drie punten pakken en dat we ons spel met lef en bravoure laten zien. Kansen creërend, zoals Ajax is. De realiteit is dat we bovenaan staan als we winnen. Tuurlijk voelt het niet zo, maar we moeten dat niet uit het oog verliezen. We moeten blijven winnen om daar te blijven staan.” Alle snoeiharde kritiek lijkt langs hem heen te gaan. „Ik vind niet dat er te negatief naar ons wordt gekeken. Je mag het benoemen zoals het is.”

Owen Wijndal lijkt fit genoeg om te spelen tegen Vitesse.