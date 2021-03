Suzanne Schulting wereldkampioene op 1500 meter

Xandra Velzeboer veroverde de bronzen medaille, het zilver was voor de Canadese Courtney Sarault. Selma Poutsma eindigde naast het podium en werd zesde. Schulting plaatste zich in de halve finale al met overmacht voor de eindstrijd. Poutsma finishte daar als tweede, Velzeboer was de snelste nummer 3 van de drie halve finales en mocht zodoende naar de eindstrijd.

Schulting behaalde in 2019 in Sofia voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel in het eindklassement. In Sofia werd ze op de 1500 meter gediskwalificeerd, maar won ze zowel de 1000 als de 3000 meter. Vorig jaar ging het evenement vanwege het coronavirus niet door.

„Ik ben heel erg blij”, jubelde Schulting na afloop bij de NOS. „Ik had het nog mooier gevonden als Selma of Hanne Desmet ook op het podium zou staan, want die laatste is echt een trainingsmaatje van ons. Laten we hopen dat het een ’Schulting-weekeinde’ wordt.”

Het deelnemersveld in Dordrecht is door de coronapandemie wel flink uitgedund. Zo ontbreken de shorttrackers uit China, Groot-Brittannië, Japan en Zuid-Korea.