Premium Het beste van De Telegraaf

’Wij noemen ze boeren, omdat ze met een raar accent praten’ Nieuwe Deense AZ-doelman Peter Vindahl Jensen waarschuwt voor ’onbekend’ Randers

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

AZ keeper Peter Vindahl-Jensen Ⓒ Ed van den Pol

WIJDEWORMER - Na zijn officiële debuut voor AZ in de verloren topper tegen PSV keert Peter Vindahl Jensen voor even terug in zijn geboorteland. De Deense doelman weet alles van het onbekende Randers FC, donderdagavond in het Cepheus Park de eerste opponent van AZ in Groep D van de Conference League. „Wij noemen ze boeren, omdat ze met een raar accent praten.”