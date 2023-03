Slot vindt Feyenoorders in voorselectie ’niet raar’

Bondscoach Ronald Koeman was recent nog op bezoek bij Feyenoord, waar hij te kennen gaf voor een grote voorselectie te kiezen. „En dan is het niet raar als drie Nederlandse jongens, die bij ons heel goed presteren, daar onderdeel van zijn”, aldus Slot. „Als je bij een topclub als Feyenoord goed presteert, kom je in beeld bij een nationaal elftal. Dit is een heel mooie eerste stap voor ze, want daar hadden ze vijf of zes maanden geleden nog niet van durven dromen. Maar het is ook een stap die nog een vervolgstap nodig heeft, omdat ik denk dat het leuker is om bij de definitieve selectie te zitten. Het is voor ons natuurlijk wel fantastisch, omdat er van onze drie internationals vorig seizoen (Justin Bijlow, Tyrell Malacia en Guus Til, red.) er één nog geblesseerd is en er twee zijn vertrokken.”

Bijlow en Szymanski

Slot gaf aan dat Bijlow wel eens meedoet met de training als kaatser bij positiespelletjes, maar dat hij zich niet rijker rekent zo lang hij zijn keepershandschoenen nog niet kan aantrekken. Sebastian Szymanski trainde op donderdag en vrijdag weer volledig mee met de groep en zit tegen Groningen bij de wedstrijdselectie. Hij zou kunnen invallen.

De coach was blij met de connectie die zijn spitsen Santiago Gimenez en Danilo midweeks toonden bij de goal in het bekerduel met SC Heerenveen. De twee spraken vol lof over elkaar na afloop van het duel en vierden hun treffer samen. Dit zijn concurrenten die elkaar alles gunnen, maar ook graag samen zouden spelen, gaf Slot aan. Hij ziet het als één van zijn opties om de twee samen te laten starten.

Lutsharel Geetruida Ⓒ ANP/HH

„Die samenwerking is goed bevallen voor die eindfase, maar dat was niet voor het eerst dit seizoen, want dat gebeurde tegen AZ ook al uitstekend”, aldus Slot. „Niet door een goal van één van beiden, maar wel eentje van Pedersen. Ze kunnen prima samenspelen. Als één van beiden niet speelde, kwamen ze dat ook wel eens bij me vertellen. Van: kunnen we niet samenspelen? Hoe we dat gaan invullen, zal ook afhankelijk zijn van andere spelers en niet alleen van deze twee, maar we zouden zeker zo kunnen starten, want we zijn nooit te bang om heel aanvallend te beginnen. Het is zeker niet zo dat we denken dat deze optie alleen maar voorbehouden is aan de eindfase.”

Vermoeidheid

Feyenoord wacht een druk programma, maar Slot ziet dat ook voor zijn huidige selectie niet als een probleem. „De selectie van vorig jaar heeft aangetoond dat het kan, toen hadden we ook datzelfde programma en de selectie van dit seizoen heeft gedurende dit seizoen ook al aangetoond dat ze dit kunnen”, aldus de coach. „Weliswaar is het wel iets anders, omdat ik in de afgelopen maanden ook wel eens keuzes heb gemaakt die met drie wedstrijden in de week te maken hadden, maar ze zijn wel steeds fitter aan het worden. We hebben getracht ons in de winterse break voor te bereiden op wat nu komen gaat. Tegen het einde zullen we zien of we er écht klaar voor waren. Vermoeidheid zit ook vooral in het hoofd en spelers kunnen heel veel hebben als het goed met ze gaat. We kunnen die wedstrijden gebruiken om extreem fit te worden. Dan praat je over het kunnen maken van veel kilometers, maar niet geblesseerd raken is ook een belangrijk onderdeel met een contactsport.”