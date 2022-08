Wissels brengen Ajax de zege tegen Fortuna Sittard

Al vroeg in de wedstrijd had Ajax een achterstand te pakken (goal Paul Gladon). Direct na de theepauze bracht trainer Alfred Schreuder Davy Klaassen en Brian Brobbey en binnen een paar minuten was de achterstand ongedaan gemaakt en werden de drie punten mee naar huis genomen.

Doelman Remko Pasveer kreeg de voorkeur boven Jay Gorter, die afgelopen zaterdag een slechte indruk maakte in het verloren duel met PSV (3-5) om de Johan Cruijff Schaal. Gorter was schuldig aan twee doelpunten en ging ook niet vrijuit bij een derde tegentreffer.

Schreuder kon in zijn eerste competitiewedstrijd met Ajax geen beroep doen op de geschorste Edson Álvarez en Calvin Bassey. Daley Blind schoof door naar het middenveld en Perr Schuurs mocht tegen zijn oude club aan de aftrap verschijnen. Burak Yilmaz begon op de bank bij Fortuna Sittard. Ajax begon met negen Nederlanders aan de start. Dat was voor het laatst op 7 augustus 2016 gebeurd.

Slecht begin Ajax

De Amsterdammers begonnen echter niet sterk aan de wedstrijd. De eerste de beste steekpass van Arianit Ferati richting Paul Gladon bracht de spits alleen richting Pasveer. De aanvaller passeerde in de 6e minuut direct de Ajax-keeper: 1-0 voor Fortuna Sittard. Hij zorgde hierdoor ook voor het eerste Eredivisie-doelpunt van het seizoen 2022/2023.

Ajax had moeite om openingen te creëren in de hechte Limburgse defensie. Fortuna probeerde tussendoor te counteren, maar erg scherp buiten de treffer waren ze nog niet daarin. Mats Seuntjens kreeg geel en werd niet veel later door leidsman Gozubuyuk gespaard na een scherpe tackle op Antony, die overigens een gefrustreerde indruk maakte. Een goal van Kenneth Taylor werd nog afgekeurd na een duw in de rug bij een Fortuna-verdediger.

Gouden wissels

De Ajax-verdediging wankelde af en toe wel bij tegenstoten. Vooral Schuurs had het moeilijk met de diepgaande Gladon. De ploeg van trainer Sjors Ultee had de zaakjes de eerste helft goed op orde, ondanks 75 procent (!) balbezit voor de Amsterdammers in de eerste 45 minuten.

En dus moest de equipe van Schreuder na rust op jacht naar goals. De oefenmeester bracht Brobbey en Klaassen voor Schuurs en Steven Berghuis. Dusan Tadic kwam op ’10’ te spelen en Blind mocht weer naar achteren. Het sorteerde direct effect: Taylor bracht een kort genomen corner met een fraai balletje bij de tweede paal, waar Klaassen zo op het oog tegenaan leek te lopen: 1-1 in de 48e minuut. Klaassen juichte het hardst. ,,Het was misschien niet te zien, maar ik raakte ’m echt met mijn teen”, aldus de Oranje-international na afloop tegen ESPN. Al is de treffer officieel toegekend aan Taylor.

Brobbey

Enkele minuten later leek Devyne Rensch de 1-2 te maken, maar het was buitenspel van Brobbey. Werd in eerste instantie gedacht, maar door ingrijpen van de VAR telde de goal: 1-2.

Devyne Rensch heeft de 1-2 gemaakt. Ⓒ ANP Pro Shots

In de 62e minuut kwam Ajax na een fraaie aanval en maar weer eens een assist van Tadic via Brobbey op 1-3. Randje buitenspel, maar hij telde. En dus draaiden de invallers de wedstrijd in no time om. Het was overigens de 118e assist voor Tadic deze eeuw in de Eredivisie.

Yilmaz knalt vrije trap binnen

In de 66e minuut was daar het Eredivisiedebuut van Yilmaz (37), waarbij het stadion nog wel uit z’n dak ging. Maar het leek vooral voor de bühne te zijn.

De Amsterdammers hadden twee keer het voordeel van de twijfel gekregen betreffende buitenspel bij de laatste twee goals en toen Steven Bergwijn na een diepe bal de 1-4 dacht te maken, werd er wederom door de VAR gekeken. Deze keer telde de treffer niet.

Voor de bühne bleek de invalbeurt van Yilmaz allerminst. In de 88e minuut mocht hij aanleggen voor een vrije trap, die hij prachtig achter Pasveer schoot: 2-3. Wat een debuut voor de Turkse spits meteen. In de resterende tijd kwamen de Limburgers niet meer tot een goal en dus begint Ajax dit seizoen met een zege.