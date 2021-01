Remise Van Foreest en Giri op Tata Steel Chess

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Genk neemt juridische stappen na doorgaan sneeuwwedstrijd

18.20 uur: Nadat Genk-trainer John van den Brom zaterdag al zijn onvrede had geuit over het doorgaan van het duel met Excelsior Moeskroen stelt de club een dag later juridische stappen in het vooruitzicht. Beide teams troffen elkaar op een door de sneeuw vrijwel onbespeelbaar veld. Genk verloor met 2-0. "Wij zijn als club van mening dat de wedstrijd niet had mogen worden gespeeld. In de gegeven omstandigheden was een normaal verloop onmogelijk en was het ronduit gevaarlijk voor de spelers", meldt Racing Genk.

De Belgische club vindt ook dat de thuisclub niet voldoende heeft gedaan om het veld bespeelbaar te maken. "KRC Genk heeft voor aanvang van de wedstrijd vergeefs bezwaar gemaakt bij de scheidsrechter en neemt daarom nu juridische stappen. Ook willen we het debat op gang brengen om strengere eisen op te leggen aan clubs op het hoogste niveau, zodat vermeden wordt dat wedstrijden gespeeld worden in omstandigheden die normaal voetbal in de weg staan."

Behalve Genk heeft ook Kortrijk inmiddels een klacht ingediend bij de Belgische voetbalbond KBVB. Die ploeg verloor op besneeuwde ondergrond in Oostende. "We moeten niet luisteren naar mensen die beslissen dat we spelen omdat de bal rolt. Die rolt overal hoor, want een bal is rond", mopperde Van den Brom zaterdag na de nederlaag van zijn club.

Schaken: Remise schakers Van Foreest en Giri op Tata Steel Chess

18.13 uur: Grootmeesters Jorden van Foreest en Anish Giri hebben in de tweede ronde van het Tata Steel Chesstoernooi in Wijk aan Zee remise gespeeld. In een onderling duel besloten de twee Nederlandse deelnemers na 43 zetten het punt te delen.

Titelverdediger Fabiano Caruana won met zwart van Alexander Donchenko. De Amerikaan komt net als Giri op 1,5 punt. Van Foreest staat na twee remises op 1 punt.

De Zweed Nils Grandelius gaat met 2 punten aan de leiding. Grandelius won in de eerste ronde met wit van Donchenko en was nu de Pool Jan-Krzysztof Duda met zwart de baas.

Tata Steel Chess eindigt na dertien speelronden op zondag 31 januari. De 83e editie van het toernooi vindt 'coronaproof' plaats. Alleen de veertien topschakers doen mee. Bezoekers zijn niet toegestaan in de Moriaan in Wijk aan Zee.

Voetbal: Özil bevestigt overstap naar Fenerbahçe

18.11 uur: Mesut Özil heeft bevestigd dat hij zijn voetballoopbaan voortzet bij Fenerbahçe. De komst van de voormalig Duitse international, die bij Arsenal al lange tijd niet meer aan spelen toekwam, was de afgelopen dagen gemeld door Turkse media, maar club en speler lieten zich er niet over uit. Özil verbrak zondag het stilzwijgen. "Ik ben zeer blij en trots dat ik het shirt van Fenerbahçe mag gaan dragen. Ik ga alles geven voor de club", zei de middenvelder in een telefonisch interview voor de Turkse tv-zender NTV.

Sinds het seizoen 2013-2014 voetbalde Özil (32) voor Arsenal, maar zijn laatste duel voor de Londense club speelde hij in maart van het vorig jaar. Eerder kwam hij uit voor Schalke, in zijn geboorteplaats Gelsenkirchen, Werder Bremen en Real Madrid.

Toen Arsenal hem niet eens inschreef voor het lopende seizoen in de Premier League was duidelijk dat er voor Özil geen toekomst meer was in Londen. De club zal blij zijn met zijn vertrek want met een salaris van ruim 350.000 euro per week was hij de beste betaalde speler ooit bij de club.

Özil wordt zondagavond nog in Istanbul verwacht.

Voetbal: Napoli verslaat Fiorentina met 6-0

14.51 uur: Napoli heeft in Italië een klinkende zege geboekt op Fiorentina. De ploeg van trainer Gennaro Gattuso won in het Stadio Diego Armando Maradona met 6-0. Bij rust stond het al 4-0.

Aanvoerder Lorenzo Insigne opende in de 5e minuut de score, na een actie van oud-PSV’er Hirving Lozano op de rechterflank. Fiorentina was een paar keer keer dicht bij de gelijkmaker, maar doelman David Ospina voorkwam een doelpunt van Franck Ribery en een van richting veranderd schot belandde op de lat.

In de laatste tien minuten voor rust sloeg Napoli drie keer toe, via doelpunten van Diego Demme, Lozano (na een prachtige actie van Insigne) en Piotr Zielinski. In de tweede helft benutte Insigne een penalty en vlak voor tijd kwam ook invaller Matteo Politano nog tot scoren.

Napoli staat met 34 punten uit zeventien duels op de derde plaats in de Serie A, zes punten achter koploper AC Milan. Fiorentina, de club van Sofyan Amrabat, staat veertiende.

Voetbal: Cambuur laat wederom punten liggen, maar is wel weer koploper

14.10 uur: SC Cambuur heeft opnieuw punten laten liggen in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Henk de Jong kwam in Nijmegen tegen NEC niet verder dan een gelijkspel: 0-0. Vorige week had Cambuur in eigen stadion verloren van FC Volendam (0-1).

Aanvaller Issa Kallon raakte zowel in de eerste als tweede helft de paal namens Cambuur. Ook topscorer Robert Mühren (achttien doelpunten) slaagde er niet in om NEC-doelman Norbert Alblas te passeren. Cambuur zag na een half uur Giovanni Korte geblesseerd uitvallen.

De Friese club nestelde zich wel weer aan kop van de ranglijst. Cambuur heeft net als Almere City FC na twintig wedstrijden 47 punten, maar beschikt over een beter doelsaldo. Almere City won vrijdag al met 5-2 bij Jong AZ.

Zo’n dertig personeelsleden, vrijwilligers en fans van NEC zorgden er in de nacht van zaterdag op zondag voor dat het veld in stadion De Goffert sneeuwvrij werd gemaakt. In Nijmegen was zo’n 5 centimeter sneeuw gevallen.

Handbal: Wedstrijd Kaapverdië op WK handbal geschrapt om coronagevallen

11.45 uur: Op het WK handbal in Egypte gaat zondagavond de groepswedstrijd tussen Duitsland en Kaapverdië niet door. Twee handballers van het Afrikaanse land testten zaterdag positief op het coronavirus. Kaapverdië heeft daardoor slechts negen spelers over, één minder dan het minimale aantal.

Het was lang onzeker of Kaapverdië kon debuteren op het WK. De ploeg zat begin deze week in Portugal in quarantaine vanwege een aantal coronagevallen binnen de selectie. De Nederlandse handballers stonden al klaar om als vervangers naar Egypte te vliegen als Kaapverdië zou afhaken, maar het Afrikaanse team meldde zich toch in Caïro. De Kaapverdianen begonnen het toernooi vrijdag met een nederlaag tegen Hongarije (34-27).

De Duitsers kregen een reglementaire overwinning van 10-0 toebedeeld en zijn nu al zeker van een vervolg op het WK. Kaapverdië laat een aantal nieuwe spelers invliegen naar Egypte om dinsdag tegen Uruguay wel te kunnen spelen. Die nieuwe spelers moeten zowel voor vertrek als bij aankomst een negatieve coronatest afleggen.

Voetbal: Twee voetballers Italiaanse koploper AC Milan positief

11.38 uur: Twee voetballers van de Italiaanse club AC Milan hebben positief getest op het coronavirus. Het gaat om de Franse verdediger Theo Hernández en de Turkse spelmaker Hakan Çalhanoglu. Beiden zijn vaste waardes in het elftal dat aan kop gaat in de Serie A.

Trainer Stefano Pioli moet het maandag in de uitwedstrijd tegen Cagliari doen zonder Hernández en Çalhanoglu. De Turkse nummer 10 van Milan schoot eerder deze week de beslissende penalty binnen in de bekerwedstrijd tegen Torino. Na 120 minuten stond het 0-0. Via strafschoppen wisten de ’Rossoneri’ de kwartfinales te bereiken.

Napoli moet het zondag tegen Fiorentina doen zonder Fabián Ruiz. De Spaanse middenvelder testte ook positief op het coronavirus en ging thuis in isolatie. Alle andere spelers en stafleden werden daarop nogmaals getest, maar iedereen bleek negatief.

Autosport: F1-team Alpine bevestigt komst Davide Brivio

10.58 uur: Het Formule 1-team van Alpine, het voormalige Renault, heeft de komst van Davide Brivio als racedirecteur bevestigd. De Italiaan was meer dan twintig jaar actief in de MotoGP. Tot dit jaar stond hij aan het roer bij Suzuki, dat vorig jaar met coureur Joan Mir de wereldtitel binnenhaalde.

Alpine laat weten dat de specifieke rol en verantwoordelijkheden van Brivio in de komende weken worden aangekondigd. Onlangs werd Laurent Rossi al aangesteld als CEO van het merk Alpine, nadat bekend werd dat Cyril Abiteboul vertrok. Marcin Budkowski lijkt de nieuwe teambaas te gaan worden van het Formule 1-team.

Basketbal: Hoofdrol James Harden bij debuut voor Brooklyn Nets

09.10 uur: De Amerikaanse basketballer James Harden heeft bij zijn debuut voor Brooklyn Nets in de NBA direct de hoofdrol gepakt. De 31-jarige Harden, eerder in de week overgekomen van Houston Rockets, leidde zijn nieuwe ploeg met een zogeheten triple-double naar een zege op Orlando Magic: 122-115. Hij tekende voor 32 punten, 14 assists en 12 rebounds.

Harden zorgde daarmee zelfs voor een historische prestatie. Het lukte nog nooit een basketballer om te debuteren met een triple-double met daarin minimaal 30 punten.

„Voor een eerste wedstrijd voelde het goed”, zei Harden. „Ik wil de jongens hier vertrouwen en energie geven. We hebben een talentvolle groep: veelzijdige schutters, spelmakers, verdedigers; eigenlijk een beetje van alles. Dat heb je als team ook nodig, zeker straks in de play-offs. Nu gaat het om het opbouwen van de onderlinge chemie.”

Harden speelde sinds eind 2012 voor de Rockets. Het lukte met de ploeg uit Houston maar niet om zijn doel, kampioen worden in de NBA, te bereiken. Met de overstap naar Brooklyn Nets kreeg Harden deze week zijn zin. Hij hoopt met zijn nieuwe ploeg wel te kunnen strijden om de titel.

De bebaarde vedette treft in New York met Kevin Durant en Kyrie Irving twee andere topspelers, al is Irving al een tijdje afwezig als gevolg van coronaperikelen. Durant profiteerde tegen Orlando Magic al goed van de aanwezigheid van Harden en maakte 42 punten. De Nets staan met acht overwinningen tegenover zes nederlagen op de vijfde plaats in de oostelijke divisie.

Zonder Harden verloor Houston Rockets met 103-91 bij San Antonio Spurs. Damian Lillard leidde Portland Trail Blazers met 36 punten naar een zege op Atlanta Hawks: 112-106.

Voetbal: Pieter Huistra als hoofdtrainer aan de slag in Oezbekistan

08.56 uur: Pieter Huistra (53) is de nieuwe hoofdtrainer van Pachtakor Tasjkent uit Oezbekistan. De Nederlandse oefenmeester was daar al assistent van Shota Arveladze en neemt het nu van de Georgiër over.

Huistra heeft Laszlo Jambor als zijn assistent gekozen. Pachtakor werd afgelopen seizoen kampioen van Oezbekistan, met een voorsprong van 12 punten op Nasaf.

Waterpolo: Op 23 januari moet het voor de waterpolosters gebeuren in Triëst

08.14 uur: In de agenda van Arno Havenga staat al geruime tijd om zaterdag 23 januari een grote, rode cirkel. „De 23e, om 18.00 of 20.00 uur, tegen Hongarije of Griekenland. Dan moet het gebeuren voor ons”, zegt de bondscoach van de Nederlandse waterpolosters voorafgaand aan het olympisch kwalificatietoernooi in Triëst. „Welk land we in de halve finales treffen maakt niet zo uit, dat is een beetje om het even. We moeten gewoon winnen, klaar. En daar zijn we klaar voor.”

De waterpolosters verlaten zondag hun ’bubbel’ in Zeist voor een nog strengere ’bubbel’ in de Italiaanse stad Triëst. Alles om het coronavirus buiten de deur te houden. „Bij aankomst krijgen we direct een sneltest en een PCR-test. Ieder deelnemend land heeft een eigen bus, een eigen deel van het hotel en vaste tijden waarop je naar de eetzaal en het zwembad mag”, vertelt Havenga. „We kunnen verder geen stap buiten het hotel zetten. Wie de regels overtreedt, krijgt een sanctie. Je kan als ploeg zelfs uit het toernooi worden gezet.”

Vanwege alle coronarestricties zat oefenwedstrijden spelen er in de aanloop naar het OKT niet in. De 46-jarige Rotterdammer liet zijn ploeg onderlinge duels spelen, waarbij een echte wedstrijdsetting zo goed mogelijk werd nagebootst met onder meer officiële scheidsrechters langs de badrand. „Het gevoel over de voorbereiding is goed. Maar we kunnen het niet ’meten’. Dat moet pas blijken op het toernooi zelf”, zegt Havenga. De waterpolosters starten het OKT dinsdag tegen Slowakije en spelen daarna in de groep tegen Italië en Frankrijk. Vrijdag zijn de kwartfinales, een dag later de cruciale halve finales waarin de twee tickets voor Tokio op het spel staan.

Oranje bewaart slechte herinneringen aan Triëst, waar het in 2012 als regerend olympisch kampioen naast een ticket voor de Spelen van Londen greep. Italië was in het beslissende duel met 7-6 te sterk. Vier jaar later, op het OKT in Gouda, ging het weer op het beslissende moment mis, toen tegen Spanje (7-10). „Terug naar Triëst, ach ja”, zegt Havenga met een zucht. „Dat was een heel andere tijd. Ik was toen ook geen hoofdcoach en de ploeg zat in een heel andere fase. De situatie is nu heel anders. De afgelopen jaren deden we steeds mee om de medailles.”

De waterpolosters werden in 2018 kampioen van Europa, na drie keer zilver op EK’s en een WK. Bij de Europese eindronde van vorig jaar, met voor de winnaar een ticket naar de Spelen, ging het echter mis. Oranje eindigde als vierde en zag zo ook de derde kans om zich te plaatsen voor de Spelen van Tokio vervliegen. Nu resteert nog één kans, in Triëst. Havenga: „Het gaat nu echt om die ene wedstrijd. Daar hebben we in de voorbereiding ook niet omheen gedraaid: op 23 januari, bam; dan moet het gebeuren.”