Players Championship Finals: Van Gerwen als enige Nederlander door

De twee Nederlanders gingen in de eerste legs gelijk op en het was Van Gerwen die bij een stand van 6-4 voor het eerst een marge van twee legs had. Even later maakte Van Gerwen het via dubbel 18 af.

Later vanavond speelt Van Gerwen in het Engelse Minehead tegen Luke Humphries die Joe Cullen versloeg (10-3).

Eerder op de dag lukte het Dirk van Duijvenbode niet om zich te plaatsen voor de halve finale. Aubergenius kwam er nauwelijks aan te pas tegen een ontketende Rob Cross. De Engelse darter trok de partij met 10-3 naar zich toe.

Cross neemt het in de halve finales nu op tegen Jonny Clayton die met 10-3 won van Callan Rydz.

De finale van het Players Championship is het laatste grote toernooi voor het WK darts, dat van 15 december tot en met 3 januari plaatsvindt in Alexandra Palace.