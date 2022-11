Players Championship Finals: Van Gerwen naar finale

De 33-jarige Van Gerwen had in de kwartfinales landgenoot Noppert verslagen met 10-7. De twee Nederlanders gingen in de eerste legs gelijk op en het was Van Gerwen die bij een stand van 6-4 voor het eerst een marge van twee legs had. Even later maakte Van Gerwen het via dubbel 18 af. Noppert is de nummer 9 van de wereld.

Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinales. De Nederlander verloor afgetekend van de Engelsman Rob Cross: 10-3. Van Duijvenbode staat veertiende op de wereldranglijst, Cross zeven plekken hoger.

De finale van het Players Championship is het laatste grote toernooi voor het WK darts, dat van 15 december tot en met 3 januari plaatsvindt in Alexandra Palace.