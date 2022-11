VIDEO Emotionele Van Gerwen met 9-darter naar eindzege in Players Championship Finals

Van Gerwen liep meteen in het begin van de ontmoeting fors uit (5-1), maar zag zijn opponent terugkomen tot 7-6. Daarna maakte de Nederlander het duel vakkundig af.

Van Gerwen in tranen

Na afloop brak Mighty Mike in tranen uit op het podium. ,,Mijn dochtertje heeft al mijn wedstrijden hier gezien. Ik zei tegen haar: ik kom met de trofee naar huis en die is straks voor jou. Dat heb ik gedaan. Ik wilde deze dagen zo graag aan iedereen laten zien wat ik kan, wat ik in mijn mars heb, dat ik er gewoon ongelooflijk emotioneel van word. Overwinningen vervelen nooit. Dit is mijn zevende zege hier. En daar hoort maar één woord bij: geweldig.”

De nummer 3 van de wereld had in de halve finale Engelsman Luke Humphries met 11-5 verslagen. De 33-jarige Van Gerwen versloeg in de kwartfinales landgenoot Danny Noppert met 10-7. De twee Nederlanders gingen in de eerste legs gelijk op en het was Van Gerwen die bij een stand van 6-4 voor het eerst een marge van twee legs had. Even later maakte Van Gerwen het via dubbel 18 af.

Dirk van Duijvenbode strandde in de kwartfinales. De Nederlander verloor afgetekend van Cross: 10-3.

De finale van het Players Championship is het laatste grote toernooi voor het WK darts, dat van 15 december tot en met 3 januari plaatsvindt in Alexandra Palace.