Barcelona verslaat Elche mede dankzij heerlijke rush van Frenkie de Jong

Het duurde tot na de pauze alvorens Barcelona zich los wist te maken. Het was Lionel Messi die opstond en de openingstreffer voor zijn rekening nam. Een goede twintig minuten later was het ook raak, ditmaal op aangeven van De Jong. Na een geweldige rush legde hij de bal klaar voor de Argentijn, die trefzeker uithaalde. Via Jordi Alba werd het ook nog 3-0.

Door de zege komt Barcelona weer op twee punten van Real Madrid en vijf van koploper Atletico Madrid, dat een wedstrijd minder gespeeld heeft.