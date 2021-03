Fernando Alonso (39) klaar voor rentree in Formule 1: ‘Ik ben op mijn best’

Alonso zwaaide na 2018 af, toen als McLaren-coureur. Hij won vervolgens onder meer de 24 uur van Le Mans en 24 Uur van Daytona en reed de Indy 500 en de Dakar Rally. Nu is hij terug in de koningsklasse van de autosport als coureur voor Alpine, het voormalige Renault waarmee hij twee keer wereldkampioen werd.

,,De belangrijkste reden van mijn terugkeer is dat ik vorig jaar vond dat ik beter reed dan ooit. Ik ben op mijn best en heb het gevoel dat ik hier in de Formule 1 nog iets te doen heeft”, aldus Alonso in Bahrein, waar zijn teamgenoot Esteban Ocon de eerste testdag voor zijn rekening neemt.

,,Om uiteindelijk races en mogelijk titels te winnen heb je meer nodig dan motivatie alleen. Je hebt het hele pakket nodig met de auto en motor, het momentum en wat geluk. We gaan proberen Alpine die richting op te bouwen. Ik kan het niet garanderen, maar we zullen ervoor vechten.”

Alonso onderging in februari een operatie, nadat hij bij een fietsongeluk een gebroken kaak opliep. Hij is inmiddels klaar om te vlammen in de Formule 1, zo verzekert hij. ,,Na de operatie moest ik zo’n tien dagen rustig aandoen, maar vervolgens heb ik m’n normale routine weer opgepakt. Ik voel me prima en ben alweer een paar weken aan het trainen. Ik kijk ernaar uit om zaterdag in te stappen.”