Thialf moet ’Papendal voor wintersporten’ worden

De provincie gaat twee miljoen euro bijdragen om het ijsstadion in Heerenveen van een faillissement te redden. De Europese Commissie stemde eerder deze week in met deze staatssteun.

Het resterende bedrag, bijna 1 miljoen euro, moet komen van de gemeente Heerenveen. De gemeenteraad neemt daarover op 22 juni een besluit, aldus schaatsen.nl. Als die akkoord gaat, kan Thialf tot na de zomer van 2022 vooruit met het reddingskrediet, mits het herstel of de vervanging van de zonnepanelen niet te veel geld kost. Sportkoepel NOC*NSF staat vanaf 2021 jaarlijks 250.000 euro extra af voor de huur.

De PvdA wil Thialf laten uitgroeien tot het nationale schaatscentrum of zelfs het Papendal voor de wintersporten. Daarin zou ook het bondsbureau van de KNSB, dat nu gevestigd is in Utrecht, ondergebracht kunnen worden. De fractie vroeg om de haalbaarheid van die ambitie te onderzoeken. Die motie haalde het ruim.