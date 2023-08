Aanklager KNVB start vooronderzoek naar RKC-spits Michiel Kramer

De 34-jarige aanvoerder van de Waalwijkers vierde zijn treffer met een obsceen gebaar richting de Alkmaarse fans. ,,Het was een flesje champagne”, verklaarde Kramer naderhand bij ESPN. ,,Hij zit er goed in, dat scheelt. Nee, ik ga er niet op in, anders gaan we dat weer krijgen. Alsjeblieft niet.”

VIDEO: Vulgair gebaar spits Kramer: 'Dit moet je niet willen'

Kramer opende zondag in het eigen Mandemakers Stadion 5 minuten voor rust de score vanaf de strafschopstip. AZ draaide wedstrijd om met drie doelpunten in de tweede helft. Voor Kramer was het zijn tweede treffer in twee competitieduels dit seizoen. Vorig seizoen kwam hij tot twaalf doelpunten in 27 wedstrijden.