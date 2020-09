AZ start met aanvaller Gudmundsson tegen Kiev

Gudmundsson had in de vorige voorronde met twee treffers een groot aandeel in een zege op Viktoria Plzen (3-1).

De ontmoeting tussen Dinamo Kiev en AZ gaat over slechts een wedstrijd in een leeg Olympisch stadion in de hoofdstad van Oekraïne, waar 70.000 stoeltjes onbenut blijven,.

De winnaar plaatst zich voor de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. De verliezer mag aan de groepsfase van de Europa League deelnemen.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners en Wijndal; Clasie, De Wit en Midtsjø; Stengs, Boadu en Gudmundsson.