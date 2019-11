Minuut stilte in De Kuip voor Verbeek

De Rotterdammer overleed deze week op 63-jarige leeftijd. De spelers van Feyenoord dragen rouwbanden in De Kuip. Datzelfde doen de spelers van Fortuna Sittard en FC Groningen, die elkaar zaterdagavond treffen in Limburg. Ook in Sittard wordt een minuut stilte gehouden. De spelers van Sparta Rotterdam dragen rouwbanden in de uitwedstrijd tegen Willem II.

Verbeek begon in 1989 op 33-jarige leeftijd bij Feyenoord aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in de eredivisie. Hij werkte daarna als trainer bij onder meer FC Groningen en Fortuna Sittard. Verbeek was bondscoach van Zuid-Korea, Australië en Oman, assistent van Dick Advocaat in Korea, Duitsland en de Verenigde Arabisch Emiraten en hij werkte als technisch directeur bij de Marokkaanse bond. Begin dit jaar keerde Verbeek als bestuurslid technische zaken terug bij Sparta, waarvoor hij eerder al in diverse functies werkte.

