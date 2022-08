VIDEO Engelse EK-heldin plaagt teamgenoten bij nieuwe club Bayern München

Stanway maakte tijdens het EK twee doelpunten, waaronder de belangrijke gelijkmaker tegen Spanje, waardoor het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman ternauwernood aan een nederlaag ontsnapte en doorging naar de halve finale.

De middenvelder stapte na het toernooi over van Manchester City naar Bayern München. Daar treft ze onder anderen Lia Magull, die namens Duitsland trefzeker was in de finale van het EK.

Bayern München werd in 2021 voor het laatst kampioen van Duitsland. In totaal veroverde club drie landstitels. Afgelopen seizoen was VfL Wolfsburg de sterkste in de Frauen-Bundesliga. Bij die club staan Oranje-internationals Jill Roord, Dominique Janssen en Lynn Wilms onder contract.