Onderzoek KNVB: Weinig coronagevaar bij voetbal

Uit onderzoek blijkt dat spelers op het veld bijna nooit langer dan 30 seconden binnen een onderlinge afstand van 1,5 meter bij elkaar staan. Ⓒ ANP

ZEIST - Voetbal is een veilige sport, ook in de coronatijd. Dat is de conclusie van de KNVB na een onderzoek met Inmotio, een bedrijf dat gespecialiseerd is in volgsystemen en data-analyse.