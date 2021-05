Red Bull-teambaas Christian Horner: ’Fenomenale prestatie Max Verstappen’

„Max heeft de hele middag gedomineerd”, aldus Horner. „Het was een fantastische dag voor ons. Max was snel wanneer hij dat moest zijn en hield z’n banden goed in de gaten. Het is een fenomenale prestatie van hem.”

Horner erkende dat Verstappen ook profiteerde van de pech bij polesitter Charles Leclerc, die niet aan de Grand Prix kon deelnemen vanwege een probleem met de aandrijfas. „Max was zaterdag teleurgesteld na het mislopen van pole position, maar hij is goed omgegaan met die frustratie. Ook Sergio Pérez (vierde, red.) heeft geweldig gereden. Het is een teamprestatie. Ook motorleverancier Honda verdient de complimenten, ze staan hier met drie auto’s in de top-6. De laatste keer dat zij aan de leiding gingen in de Formule was in 1991. Toen zat ik zelfs nog op school…”

Horner besefte ook dat Red Bull gebruik moest maken van de off-day van Mercedes, waar Valtteri Bottas uitviel en Lewis Hamilton niet veder kwam dan een zevende plek. „Het is voor ons belangrijk om tot het einde van het jaar mee te doen. Dat we in de eerste vijf races telkens eerste of tweede zijn geworden en het zo close is, is heel bemoedigend. Maar we moeten ons nog niet te veel illusies maken. Over twee weken zal Mercedes zeker terug willen slaan in Baku, een circuit dat hen normaal goed ligt.”