Hamilton krijgt lachers op zijn hand

Hamilton kreeg twee weken geleden de zege tijdens de Grand Prix van Canada in zijn schoot geworpen door de tijdstraf van Sebastian Vettel. Hoewel Ferrari een verzoek tot heroverweging deed en zei met ’overweldigende bewijzen’ te komen om de straf aan te vechten, wuifde autosportfederatie FIA dat vrijdag in Frankrijk na een hoorzitting snel weg.

Bekijk ook: Verstappen start als vierde in Frankrijk

„Toen ik hier vrijdag aankwam, hoorde ik dat de televisieanalyse van Karun Chandhok het nieuwe bewijs was. Daarna was ik vrij relaxed…”, aldus Hamilton.

De Brit doelde op een van de bewijzen die Ferrari aanvoerde, door de nabeschouwing van de oud-coureur bij Sky Sports te laten zien in de hoorzitting. Het mocht uiteindelijk niet baten. Met Hamilton en zijn teamgenoot Valtteri Bottas op de eerste startrij is Mercedes in Frankrijk op weg naar de achtste zege van het seizoen.

Bekijk ook: Herbeleef de kwalificatie voor de GP van Frankrijk