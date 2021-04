Verbaasde Ronald Koeman weggestuurd tijdens FC Barcelona - Granada

Voetbal

Geen koppositie maar enorme dreun voor FC Barcelona

In het duel dat FC Barcelona de koppositie had moeten opleveren in Spanje ging het donderdagavond helemaal mis voor de thuisploeg. Tegen Granada gaf de ploeg van trainer Ronald Koeman in de tweede helft een 1-0 voorsprong uit handen: 1-2 nederlaag. Tot overmaat van ramp werd Koeman zelf naar de trib...