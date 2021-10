Louis van Gaal licht keuzes toe: ’Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler’

„Noa Lang doet het goed bij Club Brugge”, aldus de bondsoach. „Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler.”

Van Gaal kiest dit keer voor een extra doelman. „We hebben in deze selectie vier keepers opgenomen. Mark Flekken is nieuw ten opzichte van de vorige keer. Ik wil hem graag zien om een goed beeld van hem te krijgen. In de Bundesliga laat hij goede dingen zien.”

Mark Flekken tijdens het duel tussen FSV Mainz 05 en zijn club SC Freiburg. Ⓒ HH/ANP

Oranje speelt volgende week vrijdag in Riga tegen Letland en neemt het drie dagen later in De Kuip op tegen Gibraltar. De ploeg van Van Gaal gaat na zes wedstrijden aan kop in groep G met 13 punten. Noorwegen heeft evenveel punten, maar een minder doelsaldo. Turkije staat 2 punten achter. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK van volgend jaar in Qatar.