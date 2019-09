Huntelaar vond De Ligt dik bij eerste Ajax-training

Klaas-Jan Huntelaar, Daley Blind en Carel Eiting hadden voor hun vertrokken medespeler een heuse ’roast’ in elkaar laten zetten. En die viel bij de gasten heel goed in de smaak, getuige de vele lachsalvo’s in de studio in Hilversum.

Muur als functie?

„Toen ik voor het eerst bij Ajax binnenkwam dacht ik: wat is die gast dik!”, trapte Huntelaar af. „Zelfs zijn babyvet had nog babyvet”, riep de routinier van de Amsterdammers. Daar haakte Blind moeiteloos op in. „Ik vroeg me echt af wat jouw functie gedurende de jeugdopleiding was geweest. Was je soms de muur?”

Ook Eiting deed een duit in het zakje. „Als de scheidsrechter Matthijs geel geeft, moet hij oppassen dat hij hem de kaart niet te lang voor zijn neus houdt. Want dan denkt Matthijs dat het een plakje kaas is, pakt hij hem af en eet hij hem op.” En ook daar haakte Blind op in. „Weet je hoe ze hem bij Juventus noemen? Il Kliko!”

De Ligt krijgt de Gouden Schoen van Rafael van der Vaart. Ⓒ René Bouwman

Dat De Ligt altijd geprezen wordt omdat hij als eerste op de club is voor de ochtendtraining, ook daar had Huntelaar wel een verklaring voor. „’s Ochtends als eerste op de club... om Nederland in Beweging op televisie aan te zetten, ja!”

Nadat Blind en Eiting hun voormalig ploeggenoot ook nog even in het zonnetje zetten en hem veel succes wensten, was het slotwoord op ’passende wijze’ voor Huntelaar. „Zet ’m op in Italië vriend, en je weet: alleen de echte groten scoren in hun eerste wedstrijd in de basis voor een nieuwe club”, verwees de spits subtiel naar de oefenwedstrijd van Juventus begin dit seizoen, waarin De Ligt bij zijn eerste basisplaats een eigen goal maakte tegen Internazionale.