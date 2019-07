Luiten breekt met caddie: ’Vertrouwen is weg’

De twee werkten sinds eind vorig jaar samen, maar dat ging niet tot tevredenheid van Luiten. „De klik bleek er toch niet te zijn en ik vond vooral dat John te vaak te veel kleine foutjes maakte met soms dure gevolgen”, zegt Luiten op zijn website na het Brits Open, waar hij op de gedeelde 32e plaats eindigde.

„Op een gegeven moment verlies je dan het vertrouwen in je caddie en dat werkt natuurlijk niet. Ik ga dus op zoek naar een nieuwe caddie en heb daarvoor even de tijd.” Een caddie assisteert en adviseert een golfer op de baan.

De Rotterdammer zou komende maand in Tsjechië spelen, maar Luiten slaat dat toernooi uit de Europese Tour over. Hij doet daarna wel mee aan de Scandinavian Invitation in de Zweedse stad Göteborg. „Ik neem nu even rust om vooral mentaal weer fit te worden en scherp te beginnen aan de volgende serie toernooien.