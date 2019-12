Handbalsters verlost van frustraties

Jessy Kramer en Estavana Polman dolgelukkig na de superstunt tegen Noorwegen. Ⓒ ANP

Alle frustraties van de afgelopen jaren werden met het laatste fluitsignaal naar de vergetelheid gedrukt. Blijdschap en opluchting kregen tijdens dit WK handbal een nieuwe dimensie toen de Nederlandse handbalsters elkaar in de armen vlogen. Ein-de-lijk werd er korte metten gemaakt met het ’Noorwegen-sydroom’ via een sensationele 30-28 overwinning. En oh ja, dronken van geluk zouden ze bijna vergeten dat daarmee tevens poulewinst werd afgedwongen en het maximum van vier punten wordt meegenomen naar de hoofdfase.