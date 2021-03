Ajax-trainer Erik ten Hag over puntenrecord: ’Het gaat om titels’

Daarmee loste hij Aad de Mos (ook bij Ajax) af als meest succesvolle coach in honderd duels. „Records zijn altijd mooi om te verbreken. Maar een record is geen doel op zich. Het gaat om titels winnen. Een team formeren dat geschiedenis schrijft.”

Dat lukt de coach tot dusver goed. „Je bouwt aan een team dat succesvol kan zijn en werkt aan een prestatieklimaat. Daarin sleutel je aan een speelwijze en eis je steeds meer van je team. De mentaliteit wordt dat goed niet goed genoeg is.”

Europa League

Na de walk-over kon Ten Hag het vizier op de return in de Europa League tegen Young Boys richten. „Achter de naam van Jurriën Timber staat een groot vraagteken”, aldus de trainer van Ajax. „Hij is ziek. En ook het meespelen van Daley Blind is twijfelachtig.”

