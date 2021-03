Wout Weghorst blinkt uit tegen Schalke 04, goede zege Bayern München

Het was in Wolfsburg echt de middag van Weghorst. De spits scoorde eenmaal en bereidde de treffers van zijn ploeggenoten Ridle Baku en Josip Brekalo voor. Shkodran Mustafi werkte de bal in eigen doel voor Schalke 04, dat degradatie weer dichterbij zag komen. Maximilian Philipp maakte het vijfde en laatste doelpunt voor Wolfsburg, waar Jeffrey Bruma op de bank bleef.

Hekkensluiter Schalke heeft al 11 punten minder dan FSV Mainz 05. Die ploeg staat 16e, een positie die aan het einde van het seizoen verplicht tot deelname aan promotie- en degradatiewedstrijden. Klaas-Jan Huntelaar ontbrak opnieuw bij Schalke vanwege een kuitblessure. De in januari van Ajax overgekomen spits heeft nog maar weinig plezier aan zijn terugkeer bij de club uit Gelsenkirchen beleefd. Hij speelde vooralsnog slechts 10 minuten mee.

Weghorst vierde zijn zestiende competitietreffer. De spits maakt deel uit van de voorlopige selectie van het Nederlands elftal voor de komende duels in de WK-kwalificatie met Turkije, Letland en Gibraltar. Bondscoach Frank de Boer maakt vrijdag zijn definitieve selectie bekend. Hij zal waarschijnlijk een keuze maken tussen Weghorst en Luuk de Jong.

Nummer 32 voor Lewandowski

Bayern München won met 1-3 op bezoek bij Werder Bremen. Doelpunten van Leon Goretzka en Serge Gnabry zorgden ervoor dat het al bij rust gespeeld was. Na de pauze scoorde Robert Lewandowski alweer zijn 32e competitietreffer van het seizoen. Niclas Fuellkrug redde in de slotfase de eer voor Werder.

Bayern München heeft een voorsprong van 5 punten op RB Leipzig. De nummer 2 van de ranglijst speelt zondag nog wel in eigen stadion tegen Eintracht Frankfurt. Het als derde geklasseerde VfL Wolfsburg volgt Bayern München op 10 punten.