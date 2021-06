Volleybalster wereldkampioen Servië geschorst na maken racistisch gebaar

Te zien is hoe ze na het vieren van een punt in de wedstrijd tegen Thailand naar een van haar ploeggenoten toeloopt en haar ogen met haar vingers samentrekt. Het gebaar, hoe kort ook, leidde direct tot de nodige consternatie.

Hoewel Djurdjevic en de Servische volleybalbond hebben verklaard dat het geen kwade opzet was, is ze wel voor twee wedstrijden geschorst. Ze mist de ontmoetingen met België en Canada. Daarnaast moet de volleybalbond een boete van 18.000 euro betalen. Dit bedrag wordt door internationale volleybalfederatie FIVB ingezet voor acties tegen racisme en discriminatie in de sport.

Djurdjevic zelf noemt het een simpel misverstand. Ze zegt dat ze haar ploeggenote duidelijk wilde maken, dat ze op dezelfde manier als de Thaise moesten verdedigen. De Servische bond roept op om het incident verder niet op te blazen. „We bieden onze oprechte excuses aan het Thaise team en de mensen in Thailand aan.” Een van de speelsters heeft in ieder geval al laten weten die excuses te accepteren.

Servië, dat als regerend Europees en wereldkampioen een van de topfavorieten is voor olympisch goud deze zomer in Tokio, heeft een geschiedenis als het gaat om het maken van dergelijke gebaren na het spelen tegen Aziatische tegenstanders. In 2017 ging het voltallige team zo op de foto na een zege op Japan.

Misschien wel mede door dat voorval vindt niet iedereen de straf zwaar genoeg. Er gaat inmiddels een petitie rond, waarin wordt opgeroepen Djurdjevic zwaarder te straffen. Deze is al enkele duizenden keren ondertekend.